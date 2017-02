In einem Mehrfamilienhaus im mittelhessischen Sinn hat es am Morgen gebrannt. Anwohner sprachen davon, dass es zuvor einen lauten Knall gegeben habe.

Bild © picture-alliance/dpa

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Sinn (Lahn-Dill) wurde am Mittwoch gegen 7.15 Uhr gemeldet. Es brannte in einer Wohnung im ersten Stock, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt seien in dem Haus 15 Bewohner gemeldet. Wie viele zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause waren, sei nicht bekannt.

Bewohner berichteten der Polizei und der Feuerwehr, dass sie vor dem Brand einen lauten Knall gehört hätten. Ob dieser von einer Explosion oder einer Verpuffung herrührte, ist unklar.

Die Feuerwehr löschte den Brand binnen einer Stunde. Drei Bewohner zogen sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.