Auf einer Landstraße im Schwalm-Eder-Kreis sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Insassen wurden schwer verletzt. Eine 18-Jährige kam per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Laut Polizei waren die Pkw am Samstagabend gegen 18.20 Uhr auf der L3156 zwischen Schrecksbach-Holzburg (Schwalm-Eder) und Alsfeld-Heidelbach (Vogelsberg) zusammengestoßen. Einem Sprecher zufolge war ein 21 Jahre alter Autofahrer nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen einer 18-Jährigen und ihres ein Jahr älteren Beifahrers zusammengestoßen.

Bei dem Unfall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Ob Lebensgefahr bestand, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Die Straße wurde wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der genauen Unfallursache, zu der es noch keine Erkenntnisse gibt, an die Unfallstelle entsandt. Die Sperrung dauerte um 21 Uhr noch an.