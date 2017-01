Bei einem Wohnhausbrand in Langen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete sie bewusstlos aus dem Gebäude. Eisige Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten.

Das Feuer brach am Mittwochmorgen in einem zweigeschossigen Wohnhaus im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Friedrichstraße in Langen (Offenbach) aus. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Erdgeschoss, wie Einsatzleiter Frank Stöcker zu hessenschau.de sagte.

Die Feuerwehr rettete drei Menschen aus dem brennenden Gebäude. Die zwei Männer und die Frau waren bereits bewusstlos. Rettungshubschrauber und Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Erschwert wurden die Arbeiten der Feuerwehr durch die Minus-Temperaturen: Das Löschwasser gefror sogleich auf dem Boden, es wurde glatt.

Weswegen es in dem Haus brannte, ist ebenso ungeklärt wie die Schadenshöhe. Das Haus ist nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Stöcker derzeit weder betretbar noch bewohnbar. Die Kriminalpolizei habe bereits mit der Ermittlung zur Brandursache begonnen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Offenbach.

Das Haus diente demnach als Unterkunft für Arbeiter. Wie viele Menschen dort zuletzt gewohnt haben, ist unklar.