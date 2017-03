Ein Auto und ein Kleintransporter sind in Fulda aufeinander geprallt. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Die 56 Jahre alte Autofahrerin war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 17.40 Uhr auf dem Westring in Fulda auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier stieß sie frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Der 43 Jahre alte Fahrer des Transporters, seine 44 Jahre alte Beifahrerin und die Fahrerin des Autos erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

An der Unfallstelle waren ein Rettunghubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Warum die 56-Jährige auf die falsche Spur geriet, war nicht klar. Die Polizei beauftragte einen Gutachter mit der Klärung. Die Straße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten vier Stunden gesperrt.

Halfen Zeugen nicht?

Die Fuldaer Zeitung und osthessen-news.de berichteten, mehrere unmittelbare Unfallzeugen hätten nicht angehalten, sondern umgedreht oder sich an der Unfallstelle vorbeigequetscht, ohne den Verletzten zu helfen. Die Fuldaer Zeitung bezog sich dabei auf Aussagen eines Beamten vor Ort. Ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale in Fulda konnte dies am Abend zunächst nicht bestätigen. Die Polizei erklärte aber, sie suche Zeugen des Unfalls.