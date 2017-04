Eine junge Frau geriet am Samstag im Odenwald in den Gegenverkehr. Sie wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall wurden am frühen Samstagabend im Odenwald drei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war eine 18-Jährige aus Würzburg auf der B47 aus Eulbach in Richtung Habermannskreuz unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Auto zusammen.

Die Feuerwehr befreite die 18-Jährige und die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos aus ihren Fahrzeugen. Alle drei wurden schwer verletzt, die 18-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht.