Im Zusammenhang mit einer möglichen Terrorgefährdung beim Musikfestival "Rock am Ring" hat die Polizei drei Personen aus Hessen vorläufig festgenommen. Sie sollen der Salafistenszene angehören. Inzwischen sind die Verdächtigen wieder auf freiem Fuß.

Das Festival "Rock am Ring" in der Eifel war wegen eines Terror-Verdacht am Freitagabend geräumt worden. Ins Visier der Ermittler waren drei Personen aus Hessen geraten, wie der Polizei-Präsident von Koblenz, Christoph Semmelrogge, am Samstag sagte. Die Staatsanwaltschaft Koblenz habe Ermittlungen wegen des Verdachts auf die Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlenverbrechens eingeleitet.

Verdächtige hatten Einlass-Bändchen

Die drei Verdächtigen seien festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht worden. Sie werden den Ermittlern zufolge der hessischen Salafistenszene zugerechnet. Einer der Festgenommenen soll verwandt mit einer Person sein, die wegen Terrorverdachts in Haft sitzt.



Bei zwei von ihnen hätten die Ermittler Einlass-Bändchen für den Nürburgring entdeckt. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Namen auf den Backstage-Pässen nicht mit den Namen der Verdächtigen übereingestimmt hätten. "Das hat die allgemein vorherrschende abstrakte Gefährdungslage aus unserer Sicht sehr deutlich konkretisiert", sagte Polizei-Präsident Wolfgang Fromm. Auch der Verfassungsschutz sei in den Fall eingeschaltet gewesen.



Daraufhin seien auch die Firmen überprüft worden, die die Mitarbeiter entsandt hätten. Die drei Verdächtigen seien inzwischen wieder frei. Die Ermittlungen dauerten jedoch weiter an, da bei den Durchsuchungen zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden seien, die noch ausgewertet werden müssten.



Das Festivalgelände sei abgesucht worden. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Am Samstagvormittag teilte die Polizei mit, das Festival könne planmäßig weiter laufen. Während der Räumung mussten Zehntausende das Gelände verlassen.



Die hessischen Behörden haben sich bislang nicht zu dem Fall geäußert. Ein Sprecher des Innenministeriums verwies am Samstag auf die Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz.

Sendung: hr-iNFO, 3. Juni 2017, 12 Uhr