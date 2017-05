In diesem Autowrack starben zwei Menschen auf der B27/80 bei Witzenhausen

In diesem Autowrack starben zwei Menschen auf der B27/80 bei Witzenhausen Bild © hessennews.tv

Unfälle in Nord- und Mittelhessen

Bei zwei Frontalzusammenstößen sind in Hessen drei Menschen getötet worden. Im mittelhessischen Eschenburg prallte ein Auto gegen einen Lkw. Zwei Autos stießen im nordhessischen Witzenhausen zusammen.

Der Pkw geriet auf der B253 bei Eschenburg in den Gegenverkehr. Bild © Jörg Fritsch

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall im mittelhessischen Eschenburg (Lahn-Dill) ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag auf der B253 zwischen den Ortsteilen Eibelshausen und Wissenbach in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Dort prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Die Unfallursache ist bislang unklar. Dem Sprecher zufolge hatte war die Fahrbahn vom anhaltenden Regen nass, der Zusammenprall ereignete sich auf gerader Strecke. Die Beifahrerin des Getöteten erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

Die B253 zwischen Dillenburg und Eschenburg war wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten am Abend noch gesperrt.

Zwei Tote bei Witzenhausen

Nahe dem Witzenhäuser Ortsteil Unterrieden (Werra-Meißner) starben am Nachmittag zwei Insassen eines Pkw. Über die Identität der beiden Opfer lagen keine Informationen vor. Sie saßen laut Polizei auf der B27/80 in einem Wagen, der gegen 16.30 Uhr mit einem zweiten Fahrzeug frontal zusammenstieß.

Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Auch ein drittes Fahrzeug war noch am Unfall beteiligt. Weitere Einzelheiten über den Unfallhergang nannte die Polizei noch nicht.

Sendung: hr3 Nachrichten, 2.5.2017, 18.30 Uhr