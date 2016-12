Rettungskräfte am Unfallort auf der B27 in Fulda.

Rettungskräfte am Unfallort auf der B27 in Fulda. Bild © osthessen-news.de

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen sind am Mittwoch auf Bundesstraßen in Hessen drei Menschen ums Leben gekommen. Auf der B27 in Fulda krachten zwei Autos ineinander. Bei Homberg (Efze) stieß ein Lieferwagen gegen einen Lkw.

Wie ein Sprecher der osthessischen Polizei am Abend mitteilte, hatte ein 25-jähriger Autofahrer aus Steinau auf der B27 in Fulda zwischen Kaiserwiesen und Bronnzeller Kreisel trotz Gegenverkehrs versucht, zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 25-Jährige sowie der 59 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens aus Eichenzell wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten war die B27 für etwa vier Stunden gesperrt.

Lieferwagen prallt bei Homberg (Efze) gegen Sattelzug

Bei Homberg (Efze) prallten ein Lieferwagen und Lkw zusammen. Bild © hessennews.tv

Bereits am Nachmittag hatte sich auf der B254 bei Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 46 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens auf die Gegenspur und prallte mit einem Sattelzug zusammen.

Der Lenker des Lieferwagens starb noch an der Unfallstelle. Der 53 Jahre alte Lastwagen-Fahrer wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Während der Aufräumarbeiten musste die stark befahrene Bundesstraße bis zum frühen Abend gesperrt werden.