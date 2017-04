Drei Verletzte, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Dillenburg. Eine 37-Jährige krachte früh am Morgen mit ihrem Auto gleich gegen zwei andere Fahrzeuge.

Bei einem Unfall in Dillenburg (Lahn-Dill) sind am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr drei Menschen verletzt worden. Eine 37 Jahre alte Dillenburgerin war mit ihrem Wagen in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Dort traf ihr Wagen zunächst einen entgegenkommenden BMW am Heck. Dieses Fahrzeug drehte sich und kam wenige Meter später zum Stehen. Der 62 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer im zuerst touchierten Fahrzeug blieb unverletzt. Bild © Jörg Fritsch

Nach dieser ersten Karambolage krachte die Unfallfahrerin frontal in ein weiteres Fahrzeug, in dem zwei Männer im Alter von 45 und 52 Jahren saßen. Die Unfallverursacherin und die beiden Männer kamen mit Prellungen, Platzwunden und Verdacht auf Rippenbrüche ins Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 27.000 Euro.