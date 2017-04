In Darmstadt ist am Montag in einer Entsorgungsfirma ein Feuer ausgebrochen. Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend.

"Das Feuer ist aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Darmstadt am Abend hessenschau.de. Zuvor waren rund 50 Mann der Darmstädter Berufsfeuerwehr seit dem Nachmittag damit beschäftigt, den Brand im Sperrmülllager des Darmstädter Entsorgungsbetriebs DRZ zu löschen. Dieser war gegen 14.45 Uhr gemeldet worden. Unter dem Dach des Recycling-Zentrums war laut Feuerwehr Sperrmüll in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war enorm.

Drei Leichtverletzte - keine Gefahr für Bevölkerung

Drei Mitarbeiter der Firma erlitten - wohl bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen - leichte Brandverletzungen und wurden ambulant behandelt, so der Sprecher. Zudem wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Entsorgungsfirma durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, einige Fensterscheiben an den Nachbarhäusern seien zerborsten.

Messungen zur Schadstoffbelastung hätten laut Feuerwehr ergeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache muss noch untersucht werden.