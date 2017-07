Der Pkw links rauschte in einen Rettungswagen - allerdings nicht in den hier gezeigten. Der kam, um die Verletzten zu behandeln.

Obwohl der Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, fuhr ihm ein Fahranfänger am Samstag in die Seite. Bei dem Unfall in Wiesbaden wurden drei Personen verletzt.

Ein Polizeisprecher berichtete, dass der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Dotzheimer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs zu einem Einsatz war. Auf einer Kreuzung krachte ein 19 Jahre alter Autofahrer, der von rechts aus einer Seitenstraße kam und dessen Ampel ersten Erkenntnissen nach Grün zeigte, in den Krankenwagen.

Schaden von mehr als 30.000 Euro

Sowohl der Pkw-Fahrer als auch die 20 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens und ihre 32 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in unterschiedliche Wiesbadener Krankenhäuser. Ein Patient war nicht im Rettungswagen, auch wenn er in Richtung Kliniken fuhr.

Die Kreuzung war rund eine Stunde lang gesperrt. Der Sachschaden am Rettungswagen beläuft sich auf rund 25.000 Euro, am Pkw auf etwa 8.000 Euro.