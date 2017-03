In einer Unterkunft für Asylbewerber in Helsa-Eschenstruth bei Kassel ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Drei Männer wurden mit Rauchgasvergiftungen und weiteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer breitete sich schnell im gesamten Obergeschoss der Unterkunft aus, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten alle Bewohner mit Ausnahme eines Mannes das Gebäude schon verlassen können. Der verbliebene Bewohner wurde von der Feuerwehr geborgen. Insgesamt waren in dem Fachwerkhaus mindestens 26 Asylbewerber untergebracht.

Drei Männer wurden ins Klinikum Kassel eingeliefert. Bei ihnen wurden Rauchgasvergiftungen und weitere Verletzungen festgestellt. Gesicherte Erkenntnisse zur Brandursache lagen am späten Abend noch nicht vor, die Polizei hatte allerdings nach eigenen Angaben keinerlei Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Gebäude unbewohnbar, Flüchtlinge umquartiert

Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten vor Ort soll es offenbar zeitgleich zu dem Brandausbruch eine körperliche Auseinandersetzung unter Bewohnern verschiedener Nationalitäten in dem Gebäude gegeben haben. Die weiteren Nachforschungen übernahm die Kriminalpolizei in Kassel. Die Brandermittlungen im Gebäude sollen am Mittwoch beginnen, vorerst könne auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, sodass die Flüchtlinge von der Landkreis-Verwaltung in andere Unterkünfte verlegt werden.