Ein Lkw will am Bahnübergang die Schienen überqueren, die Ampel steht offenbar auf grün - trotzdem kracht ein Zug in ihn. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Auf der Dreieichbahn hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein Lkw gegen 10.30 Uhr im Dreieicher Ortsteil Dreieichenhain (Offenbach) einen halbbeschrankten Bahnübergang - ersten Ermittlungen zufolge bei grünem Ampellicht, wie die Polizei mitteilte. Dabei fuhr ihm die Dreieichbahn aus Richtung Westen in die Seite, obwohl der Lokführer noch abbremste.

Bei der Bahn zersplitterte die Frontscheibe, möglicherweise hat der Lokführer dabei einige Splitter abbekommen. Der Lkw-Fahrer und die Fahrgäste der Bahn blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Schaden an der Bahn beziffert sich nach Polizeiangaben auf rund 100.000 Euro, beim Lkw ist die Schadenshöhe noch unklar. Weil sich der Unfall nur etwa 50 Meter vor dem Bahnhof Dreieichenhain ereignete, fuhr die Bahn noch dorthin und ließ die Fahrgäste aussteigen.

Straße und Gleise wieder frei

Die Waldstraße, Ortsdurchfahrt von Dreieichenhain, konnte um kurz vor 12 Uhr wieder freigegeben werden, gegen halb eins folgte dann die Freigabe der Strecke der Dreieichbahn. Bis dahin war die Bahnstrecke zwischen Weibelfeld und Dreieichenhain gesperrt, die Züge aus Rödermark-Ober Roden wendeten in Götzenhain.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen ragte ein Metallträger aus dem Anhänger des Lkw auf die Bahnstrecke.

In letzter Zeit gab es eine Reihe von Unfällen mit Zügen in Hessen, teilweise auch mit Toten. Zuletzt wurde am Freitagabend in Frankfurt ein Mann von einer U-Bahn erfasst und getötet.

Sendung: hr3, 30. Mai 2017, 13 Uhr