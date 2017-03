zum Artikel Drei Angeklagte verurteilt : Haftstrafen für Schüsse auf Flüchtlingsheim

Weil sie auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieich geschossen haben, müssen zwei Männer mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Dritter wurde am Dienstag in Darmstadt wegen Beihilfe verurteilt.