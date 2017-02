Bei einer Verkehrskontrolle in Osthessen ergreift ein 31-jähriger Autofahrer die Flucht und jagt mit mehr als 150 km/h durch die Dörfer. Unterwegs wirft er eine Tasche weg - darin eine große Menge Marihuana.

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein mutmaßlicher Drogendealer am Samstagmittag mit der Polizei in Osthessen. Wie am Sonntag bekannt wurde, geriet er gegen 12.45 Uhr im Ludwigsauer Ortsteil Friedlos (Hersfeld-Rotenburg) in eine Polizeikontrolle. Statt anzuhalten, gab der 31-Jährige aber Gas, raste zunächst in Richtung Reilos davon, "in halsbrecherischer Art und Weise", wie die Polizei mitteilt.

Mit mehr als 150 Stundenkilometer ging es anschließend durch die Orte Rohrbach, Tann und Gerterode und weiter auf die Landstraße in Richtung Rotenburg. Bei einem Waldgebiet hatte sein Mercedes schließlich eine Panne. Der Fahrer rannte in den Wald, wo ihn dann die Polizeibeamten - unterstützt von zwei Hunden - fanden.

Warum er so schnell fuhr, wurde den Polizisten dann auch klar: Während der rasanten Autofahrt warf er eine Tasche aus dem Auto, in der die Beamten knapp zweieinhalb Kilo Marihuana fanden. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben der Polizei bei mindestens 25.000 Euro ein.