Khat im Paket, Kokain in der Brust

Immer öfter werden Drogen per Post verschickt statt von Kurieren geschmuggelt, zumindest am Frankfurter Flughafen. Der wichtigste Grund dafür: das Darknet.

Die Zollbeamten am Frankfurter Flughafen finden Rauschgift immer häufiger in Postsendungen statt bei Reisenden. Nach Angaben des Hauptzollamts Frankfurt ist die Zahl der Drogenfunde in der Post innerhalb eines Jahres um über 230 Prozent auf 4.515 gestiegen.

Der wichtigste Grund dafür: das Darknet. Über den verborgenen Teil des Internets würden häufiger kleine Mengen Rauschgift bestellt, erklärte der Leiter des Hauptzollamts, Albrecht Vieth, am Mittwoch in seinem Rückblick auf die Funde des vergangenen Jahres.

"Drehkreuz für den Drogenschmuggel"

Obwohl die Zahl der Drogenfunde in Post, Fracht und bei Reisenden insgesamt um gut 180 Prozent zunahm, ging die Gesamtmenge geschmuggelter Drogen zurück - um 36 Prozent auf knapp 5.300 Kilogramm. Den größten Anteil davon machte die Kaudroge Khat aus. Mehr als 4.800 Kilogramm davon wurden eingeführt.

"Der Frankfurter Flughafen ist ein Drehkreuz für den weltweiten Drogenschmuggel", sagte Vieth. Täglich landeten hier 35 sogenannte Hochrisikoflüge, in denen der Zoll zu einem hohen Prozentsatz fündig werde.

Kokain in der Brust

Im vergangen Jahr wurden 34 Drogenkuriere festgenommen, neun von ihnen transportieren das Rauschgift direkt im Körper. Eine junge Frau aus Kolumbien schmuggelte ein Kilogramm Kokain in ihren Brustimplantaten.