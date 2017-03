Mitten in Hanau hat die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Massenschlägerei verhindert. Dort seien rund 150 aggressive junge Männer aufeinander getroffen. Noch ist vieles unklar.

Rund 150 junge Männer aus dem Main-Kinzig-Kreis sollen sich am Freitagabend auf dem Hanauer Schlossplatz getroffen haben, um "einen offensichtlichen Konflikt mit Fäusten zu lösen", wie die Polizei am Samstag berichtete. Mehrere Anwohner hatten bei der Polizei die Ansammlung gemeldet, sie berichteten von einer aggressiven Stimmung.

Über Stunden sei die Polizei in Atem gehalten worden und habe die "immer wieder aufflammenden Aggressionen zwischen den Streithähnen" unterbinden müssen, heißt es in dem Bericht. Mehrere Streifen und Beamte der Bereitschaftspolizei seien im Einsatz gewesen. Der Hintergrund des Konflikts sei völlig unklar.

Was genau ist passiert?

Auf Nachfrage von hessenschau.de sagte Polizeisprecher Henry Faltin: "Als wir kamen, war nichts von einer Schlägerei zu sehen." Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen habe sich eine größere Gruppe von jungen Männern am Schlossplatz aufgehalten. Dass die Stimmung aggressiv war, hätten die Beamten vor Ort bestätigt.

Mit dem Erscheinen der Polizisten hätten sich die Männer in kleinen Gruppen in der Stadt verteilt. In der Pressemeldung der Polizei hieß es, bei den beteiligten Männern habe es sich nach ersten Erkenntnissen "überwiegend um Ausländer" gehandelt. Das bestätigte Falin auf Nachfrage so nicht.

Ohne zu wissen, wer auf dem Schlossplatz war, seien in der Innenstadt im Laufe der Nacht immer wieder Gruppen von jungen Männern kontrolliert und Platzverweise erteilt worden. Unter ihnen seien Menschen ausländischer Herkunft gewesen, aber auch Deutsche. Ein Passant erstattete Anzeige: Er sei als Unbeteiligter verletzt worden.

Tatsächliche Schlägereien

Zu zwei Massenschlägereien junger Männer war es im Februar auf dem Bahnhofsplatz in Limburg gekommen. Beim ersten Mal waren laut Polizei an die 25 Jugendliche und Männer unterschiedlicher Nationalitäten aufeinander losgegangen. Es gab acht Verletzte. Vergangene Woche waren an gleicher Stelle 50 Männer beteiligt.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen. Die Ermittlungen würden aber dadurch erschwert, dass Beteiligte bei den Vernehmungen schweigen. Der Bahnhofsplatz, in dessen Nähe sich eine Polizeiwache befindet, sei ein Treffpunkt junger Männer. "Da wird wahrscheinlich die Vorherrschaft auf dem Platz ausgefochten", sagte ein Polizeisprecher dem hr. Man versuche nun, über mehr Polizeipräsenz einen "Verdrängungseffekt" zu erzielen.