Die meisten WhatsApp-Nutzer verletzen fortlaufend die Rechte ihrer Bekannten - so sieht es jedenfalls das Amtsgericht Bad Hersfeld und sorgt mit einer Feststellung für reichlich Aufregung im Internet.

Haben Sie auch WhatsApp auf Ihrem Smartphone installiert? Dann könnte Ihnen theoretisch bald eine Abmahnung ins Haus flattern. Es sei denn, Sie haben die Erlaubnis aller Personen in Ihrem Adressbuch, deren persönliche Daten an den Hersteller WhatsApp Inc. und damit an den Mutterkonzern Facebook in den USA weiterzuleiten.

Das hat das Amtsgericht Bad Hersfeld in einem Beschluss vom Mai noch einmal deutlich gemacht, der derzeit in den Sozialen Medien die Runde macht. Demnach müsse jeder WhatsApp-Nutzer damit rechnen, von Kontakten in seinem Adressbuch, deren ausdrückliche Genehmigung zur Weitergabe der Daten er nicht hat, kostenpflichtig abgemahnt zu werden.

Wer liest schon Nutzungsbedingungen?

In den Nutzungsbedingungen des Messengerprogramms WhatsApp heißt es: "Du stellst uns regelmäßig die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern und deinen sonstigen Kontakten in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung. Du bestätigst, dass du autorisiert bist, uns solche Telefonnummern zur Verfügung zu stellen."

Diese Erlaubnis aller Freunde und Bekannten hat wohl kaum jemand. Ohne die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen lässt sich WhatsApp aber nicht nutzen. Die meisten machen das Häkchen im entsprechenden Kästchen, ohne die seitenlangen Bedingungen wirklich gelesen zu haben - und verletzen so dem Gericht zufolge das informationelle Selbstbestimmungsrecht derer, die sie in ihrem Adressbuch gespeichert haben.

Gericht nimmt Mutter in die Pflicht

Konkret ging es in dem Fall um einen Streit zwischen geschiedenen Eltern über den Umgang des elfjährigen Sohnes mit dem Smartphone. Dieser hatte 20 Personen in seinem Adressbuch gespeichert. Das Gericht verdonnerte die alleinerziehende Mutter dazu, die schriftliche Erlaubnis aller im Smartphone des Kindes gespeicherten Kontaktpersonen einzuholen, deren Daten an WhatsApp weitergeben zu dürfen - um den Jungen vor rechtlichen Folgen zu schützen.

Auch das Argument der Mutter, dass es doch alle so machen würden, ließ das Gericht nicht gelten. "Alleine aus dem demnach gegebenen Umstand, dass eine Vielzahl von Personen ein rechtliches Fehlverhalten an den Tag legt, wandelt sich dieses aber noch nicht zu einem ordnungsgemäßen Verhalten", heißt es in der Begründung. Wer Rechtsnormen nicht einhalte, handele "deliktisch" und sei "juristisch voll angreifbar".

Handy des Sohnes muss ständig kontrolliert werden

Die Mutter muss nun das Handy ihres Sohnes regelmäßig kontrollieren und auch für eventuell hinzugekommene Kontakte die jeweilige Erlaubnis einholen. Solange die Zustimmungen aller im Adressbuch gespeicherten Personen nicht vorliegen, muss WhatsApp vom Handy des Sohnes gelöscht werden. Bereits im März hatte das Gericht in einem anderen Fall ähnlich geurteilt .

Der Mutter gab das Gericht unterdessen noch Hausaufgaben mit auf den Weg. Sie muss ein Jahr lang monatlich mindestens drei Artikel zum Thema digitale Mediennutzung lesen, und zwar auf der Internetplattform klicksafe.de - einer Initiative der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz.

Experte: Abmahnung in der Praxis widersinnig

Muss nun also jeder WhatsApp-Nutzer damit rechnen, abgemahnt zu werden? Der Kölner Rechtsanwalt und Medienrechtsexperte Christian Solmecke vertritt seit langem die Auffassung, dass die automatische Weitergabe von Daten Dritter an WhatsApp rechstwidrig ist und dass die Aufforderung zur Unterlassung mit hohen Abmahnkosten verbunden sein kann.

Eine Abmahnwelle erwartet Solmecke dennoch nicht. "In der Praxis wären private Abmahnungen aber in den meisten Fällen widersinnig", so der Anwalt. Denn kaum jemand wolle wohl seine Freunde und Bekannten abmahnen. Und erst recht wolle kein WhatsApp-Nutzer selbst in die Gefahr kommen, von anderen abgemahnt zu werden.

Anders als Solmecke und das Amtsgericht Bad Hersfeld bewertet der Stuttgarter Fachanwalt für Internetrecht, Carsten Ulbricht , die Rechtssituation. Seiner Meinung nach wird die Verantwortlichkeit des Nutzers bei rein privater oder familiärer Nutzung durch § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes ausgeschlossen.

Um völlig auf Nummer Sicher zu gehen, rät Solmecke, entweder tatsächlich die Genehmigungen der eigenen Kontakte einzuholen. Oder eben Personen, die nicht mit der Weitergabe einverstanden sind, aus der Adressliste zu löschen.

Threema oder Hoccer unbedenklich

Eine weitere Möglichkeit wäre, das eigene WhatsApp-Konto zu löschen und die App vom Smartphone zu entfernen - und stattdessen auf einen anderen Messengerdienst wie Threema oder Hoccer umzusteigen.

Hier würden die Daten nicht in Klarform, sondern verschlüsselt übertragen, hatte auch das Amtsgericht Bad Hersfeld hervorgehoben. Selbst die Betreiber könnten Namen und Telefonnummern nicht mehr zuordnen. Zudem strebten die Anbieter dieser Dienste keine Datenvermarktung an.

Reaktionen auf Twitter

In den Sozialen Medien fand der Beschluss des Amtsgerichts große Beachtung. Die Journalistin und Medienunternehmerin Carolin Neumann postete unter ihrem Account @CarolinN den Beschluss am Montagmorgen auf Twitter. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag mehr als 200 Mal geteilt.

Die Reaktionen der Netzgemeinde fielen unterschiedlich aus. Von Unglaube ("Das muss doch ein Witz sein") über Verständnislosigkeit ("Welche juristische Büchse der Pandora wird da aufgemacht und wozu?") bis hin zu Zustimmung ("Kaum jemand interessiert sich für Rechte/Pflichten") reichten die Statements.

