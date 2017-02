Der bei der hessenweiten Großrazzia am Mittwochmorgen in Frankfurt festgenommene Tunesier war schon länger im Visier der Ermittler. Er wird auch wegen des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis vor zwei Jahren gesucht.

Der bei der hessenweiten Anti-Terror-Razzia am Mittwochmorgen festgenommene 36 Jahre alte Tunesier wird von den Behörden seines Heimatlandes wegen einer möglichen Beteiligung am Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit 21 Toten im März 2015 gesucht. Gegen ihn werde in Tunesien "wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Planung und Umsetzung" des Angriffs ermittelt, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch.

Auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Guerdane im März 2016, bei dem 13 Sicherheitskräfte und sieben Zivilisten getötet wurden, werde der Mann gesucht.

Kein konkretes Anschlagsziel

Der 36 Jahre alte Hauptbeschuldigte wurde am Mittwochmorgen um vier Uhr in seiner Wohnung in Frankfurt von Beamten des Landeskriminalamts (LKA) festgenommen. Dabei habe er keinen Widerstand geleistet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der Mann habe sich bereits von 2003 bis April 2013 in Deutschland aufgehalten. Im August 2015 war er erneut als Asylsuchender in die Bundesrepublik eingereist.

Polizisten während der Razzia auf dem Gelände der Bilal Moschee im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Bild © picture-alliance/dpa

Die Ermittler verdächtigen den 36-Jährigen, seit August 2015 als Anwerber und Schleuser für den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) tätig gewesen zu sein. Er habe ein Netzwerk an Unterstützern aufgebaut. Gegen den 36-Jährigen habe das Oberlandesgericht Frankfurt am 26. Januar Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung erlassen.

Monatelange Ermittlungen im Vorfeld

Oberstaatsanwalt Alexander Badle betonte bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden am Mittwochvormittag, es habe noch kein Anschlag unmittelbar bevorgestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es auch noch kein konkretes Ziel. Dem 36-Jährigen wird unter anderem die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Die Razzia am Mittwochmorgen war laut LKA vier Monate lang von 150 Beamten rund um die Uhr vorbereitet worden.

Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach von einem "harten Schlag gegen den islamistischen Extremismus in Hessen". Mit einem Großeinsatz des LKA, an dem mehr als 1.100 Beamte beteiligt waren, sei am Mittwochmorgen "ein weitverzweigtes salafistisches Netzwerk zerschlagen" worden.

Dabei sei es nicht darum gegangen, einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag zu verhindern. Vielmehr hätten die Sicherheitskräfte frühzeitig eingegriffen, um drohenden Schaden abzuwenden. "Mit den Maßnahmen senden wir eine deutliche Botschaft an die radikalen Islamisten in Hessen: Wir haben die Szene fest im Blick", sagte Beuth.

54 Wohnungen durchsucht - Schwerpunkt Rhein-Main-Gebiet

Insgesamt seien 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen in Hessen durchsucht worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Bei den Razzien hat vor allem das Rhein-Main-Gebiet im Fokus gestanden. Allein in Frankfurt wurden der Generalstaatsanwaltschaft zufolge 33 Wohnungen, Geschäftsräume oder Moscheen durchsucht. In Offenbach wurden sechs Objekte durchsucht, in Darmstadt drei und je eins in Wiesbaden und Limburg. Zudem durchsuchten Polizisten ein Gebäude im Kreis Offenbach, fünf Objekte im Kreis Groß-Gerau, zwei im Kreis Marburg-Biedenkopf und zwei im Main-Taunus-Kreis.

Ermittlungen auch gegen zwei Jugendliche

Neben dem Hauptverdächtigen werde gegen 16 weitere Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Unter anderem richten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 17 Jahre alten Deutsch-Iraker. Er soll versucht haben, im Juli 2016 vom Frankfurter Flughafen aus über Dubai nach Syrien zu reisen. Dort habe er sich im Umgang mit Schusswaffen und Sprengvorrichtungen durch islamistisch-terroristische Gruppen schulen lassen wollen.

Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 16 Jahre alten Deutsch-Afghanen. Er steht im Verdacht, im September 2016 vom Flughafen aus über Dubai nach Afghanistan ausgereist zu sein. Vorn dort aus soll er nach Syrien weitergereist sein, um sich durch Islamisten im Umgang mit Schusswaffen ausbilden zu lassen.