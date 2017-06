Eigentlich habe er sich doch mit seiner Frau versöhnen wollen, sagte der Mann. Unglaubwürdig, urteilte das Gericht in Darmstadt - immerhin hatte er sich extra ein Messer gekauft, mit dem er die Frau vor den Augen der gemeinsamen Kinder tötete. Nun muss er ins Gefängnis.

Er erstach seine Ehefrau vor den Augen der gemeinsamen Kinder. Jetzt muss der 34 Jahre alte Täter lebenslang wegen Mordes hinter Gitter. Der Mann hatte vor dem Landgericht Darmstadt eingeräumt, seine Frau in einem Park in Groß-Gerau mit einem Messer attackiert zu haben.

Nach Einschätzung des Gerichts war das Opfer arg- und wehrlos, insofern habe der Angeklagte heimtückisch gehandelt. Auch niedere Beweggründe machten die Richter in ihrem Urteil am Mittwoch aus. Die 23-Jährige erlag in einer Klinik ihren zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. Die Schilderung des Mannes, er habe sich am Tattag mit der Frau versöhnen wollen, stufte das Gericht als unglaubwürdig ein. Das Messer, mit dem die Frau umgebracht wurde, hatte der Mann sich zuvor in Frankfurt extra gekauft. Die Frau war an dem Tag mit den beiden gemeinsamen Kindern unterwegs, er verfolgte sie, stellte sich ihr im Park in den Weg und stach zu.

Das Paar lebte getrennt

Das aus Afghanistan stammende Paar lebte zum Zeitpunkt der Tat getrennt, weil der 34-Jährige wiederholt handgreiflich geworden war. Die Familie war 2015 nach Deutschland gekommen, wo sie Asyl beantragte.

Der Angeklagte räumte vor Gericht ein, er sei wütend und eifersüchtig gewesen. Er habe seine Frau gebeten, wieder zu ihm zurückzukommen. Sie aber wollte für sich und die beiden Töchter - sie waren zur Tatzeit zwei und vier Jahre alt - eine Zukunft in Deutschland aufbauen.

Bei der ersten Vernehmung nach der Tat hatte der Mann sich laut Protokoll noch auf "paschtunischen Stolz" berufen; er habe vermutet, dass seine Frau ihn betrüge. Paschtunen sind ein Volk in Zentral- und Südasien, mehrere Millionen leben in Afghanistan.

