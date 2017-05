Ehepaar tot in Wohnung in Echzell

Ein Polizist hat offenbar seine Ehefrau in ihrem gemeinsamen Haus in Echzell erschossen. Danach tötete er sich selbst - vor den Augen eines alarmierten Kollegen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Nachbarn am späten Mittwochabend einen Familienstreit in einem Haus in einer Wohnsiedlung in Echzell (Wetterau) gehört. Sie alarmierten die Polizei. Einer der herbeigeeilten Streifenbeamten sah den 57 Jahre alten Bewohner durch ein Kellerfenster und sprach ihn an.

Vergebens: Der Mann, der zuletzt als Polizeibeamter in Gießen gearbeitet hatte, erschoss sich vor den Augen des Kollegen. Die Polizei berichtete erst am Freitag von dem Fall, nachdem die Bild-Zeitung eine Meldung veröffentlicht hatte.

Der versiegelte Eingang des Tatorts Bild © Michael Seeboth (hr)

Im Haus fanden die Polizisten auch die Leiche der 46 Jahre alten Ehefrau des Täters. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann seine Frau erschossen und danach sich selbst. Die Polizei spricht von einem erweiterten Suizid und gibt als wahrscheinliches Motiv Eheprobleme an. Laut Bild soll die Frau vorgehabt haben, sich von ihrem Mann zu trennen.

In dem Haus wohnen nach bisherigen Erkenntnissen auch ein oder zwei Kinder, wie ein Sprecher hessenschau.de sagte. Sie seien zur Tatzeit nicht zuhause gewesen. Das Paar habe insgesamt fünf Kinder im Erwachsenenalter, allerdings keine gemeinsamen.

