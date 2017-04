Bei einem Brand im Altenzentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt ist eine Frau ums Leben gekommen, sieben Menschen wurden verletzt.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am Freitag gegen 13.30 Uhr in dem Zimmer einer 69-jährigen Bewohnerin in dem Altenzentrum im Frankfurter Stadtteil Bornheim aus. Die Frau kam bei dem Brand ums Leben. Sieben weitere Menschen in angrenzenden Zimmer erlitten zum Teil schwere Rauchvergiftungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben 30 Bewohner aus dem verrauchten Gebäudetrakt. Zwei gehbehinderte Menschen seien durch ein Fenster und über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht worden.

Keine Zeichen für Fremdeinwirkung

Warum das Feuer in dem Zimmer ausbrach, ist unklar. "Für eine Fremdeinwirkung von außen haben wir aber keinerlei Hinweise", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Personal des Altenzentrums prüft nun, ob die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren können, oder ob sie in andere Gebäudeteile verlegt werden müssen. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

