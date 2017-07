Auto kracht in Gegenverkehr - ein Toter, eine Schwerverletzte

Ein Mann ist mit seinem Auto auf der B456 bei Bad Homburg frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der 73-Jährige starb, eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bad Homburg und Oberursel (Hochtaunus) ist am Dienstagmorgen ein 73 Jahre alter Mann aus Hanau ums Leben gekommen. Eine 26-jährige Bad Homburgerin trug schwere Verletzungen davon.

Der 73-Jährige war gegen 7 Uhr mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei berichtete. Sein Wagen touchierte zunächst ein Auto, das in die Leitplanken geschleudert wurde, und prallte dann frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der Unfallverursacher und die VW-Fahrerin wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten befreit werden. Warum der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.

In der Klinik gestorben

Der 73-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Auch die Frau im gerammten Wagen kam in eine Klinik. Der 60-jährige Fahrer des Wagens, der vor dem Zusammenprall touchiert wurde, erlitt nur leichte Verletzungen.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Dadurch kam es besonders in der Innenstadt von Bad Homburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.