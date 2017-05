Rettungskräfte an der Unfallstelle in Lich.

Rettungskräfte an der Unfallstelle in Lich. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Auto ist nahe Lich auf einer Landstraße frontal auf einen Lkw geprallt. Der 70 Jahre alte Autofahrer kam dabei ums Leben, zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Lich (Gießen) ist am Montagmittag ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Grünberg (Gießen) ums Leben gekommen. Als die alarmierten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war dem Mann schon nicht mehr zu helfen.

Eine 77 Jahre alte Frau in seinem Auto erlitt lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei mit. Sie wurde schwerverletzt aus dem vollkommen zerstörten Auto herausgeschnitten und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ursache unklar

Der Mann war auf der Landesstraße zwischen Lich und dem Stadtteil Nieder-Bessingen mit einem Lkw zusammengestoßen, dessen 31 Jahre alter Fahrer aus Lich leicht verletzt wurde. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist unklar. Ein Sachverständiger soll die Ursache des Unfalls klären.

Die Landstraße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 08.05.2017, 18.40 Uhr