Einsatzkräfte am Tatort in der Wiesbadener Kirchgasse.

Einsatzkräfte am Tatort in der Wiesbadener Kirchgasse. Bild © Wiesbaden112.de

In der Wiesbadener Innenstadt hat es in der Nacht eine Messerattacke mit mehreren Opfern gegeben. Ein 19-Jähriger kam dabei ums Leben, zwei weitere junge Männer wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Zu der tödlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt gekommen. Wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilten, ist bei einer Messerattacke ein 19-Jähriger tödlich verletzt worden. Zwei weitere junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, wurden ebenfalls mit einem Messer verletzt, einer von ihnen schwer.

Zuvor waren auf dem Mauritiusplatz in der Innenstadt zwei Gruppen aus sechs und drei Männern miteinander in Streit geraten, bestätigte die Polizei. Als die Beamten dort eintrafen, war der 19-Jährige bereits an seinen Stichverletzungen gestorben. Die beiden anderen Opfer kamen in ein Krankenhaus. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Hintergründe des Streits noch unklar

Die drei verletzten Männer gehörten laut Polizei zu der sechsköpfigen Gruppe. Die Dreiergruppe flüchtete vom Tatort. "Wir gehen derzeit davon aus, dass einer dieser drei der Täter ist", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Die Hintergründe des Streits sind noch völlig unklar. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort in der Nähe eines Kaufhauses bis in die frühen Morgenstunden. Derzeit werden Zeugen befragt um einen genauen Hergang des Geschehens zu ermitteln. Zuerst hatte das Portal wiesbaden112.de über den Vorfall berichtet.

