Eine Fußgängerin ist am Morgen in Heppenheim von einem Auto überfahren worden und gestorben. Bei weiteren Unfällen in Fulda, Wiesbaden und im Vogelsberg haben sich in der Nacht mehrere Menschen schwer verletzt.

Eine 58 Jahre alte Fußgängerin wollte am Donnerstag um kurz vor 6.30 Uhr die Bundesstraße 460 im Heppenheimer Ortsteil Wald-Erlenbach überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste sie das Auto einer 59-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie später verstarb. Der Unfallhergang ist unklar. Die B460 war danach gesperrt.

Auto rammt Notarztfahrzeug im Einsatz

In Fulda stieß in der Nacht zu Donnerstag ein Auto mit einem Notarztfahrzeug zusammen. Der 53 Jahre alte Autofahrer missachtete laut Polizei ein Stoppschild und nahm dem Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, die Vorfahrt. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 26 Jahre alte Fahrer des Notarztwagens zog sich ebenfalls schwere Blessuren zu. Sein Kollege wurde leicht verletzt.

Zu schnell auf die Autobahn 66

An der Anschlussstelle Mainzer Straße auf der A66 bei Wiesbaden kam am Mittwochabend der Wagen einer 18-Jährigen ins Schleudern. Das Auto drehte sich in entgegengesetzte Richtung und prallte frontal mit einem zweiten Wagen und einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Fahranfängerin und ihre 21 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt, die 52-jährige Fahrerin des anderen Pkw schwer. Sie musste in ein Krankenhaus. Die A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden blieb 45 Minuten lang gesperrt. Die Polizei vermutet, dass die 18-Jährige zu schnell fuhr.

Von der B417 abgekommen

Das Auto blieb nach dem Unfall auf der B417 auf der Seite liegen. Bild © wiesbaden112.de

Bei einem weiteren Unfall in Wiesbaden kam in der Nacht zu Donnerstag ein Auto mit fünf jungen Insassen von der B417 ab. Der Wagen prallte gegen einen Baumstumpf, überschlug sich, krachte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen.

Ein Insasse wurde schwer, die anderen vier wurden leicht verletzt. Alle fünf kamen ins Krankenhaus.

Frontalzusammenstoß im Vogelsberg

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Vogelsberggemeinde Gemünden (Felda) am Mittwochabend wurden zwei Frauen schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, geriet eine 44-Jährige unter Alkoholeinfluss mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort krachte sie in das Auto einer 36-Jährigen. Beide Frauen kamen ins Krankenhaus.