Eisluft landesweit – der Winter spielt groß auf in dieser Woche. Bis minus fünfzehn Grad kann das Thermometer sinken, wenn es denn keine Wolken gibt.

"Die Regel lautet in etwa: Gibt es viele Wolken, wird es nicht so kalt, gibt es keine Wolken, wird es sehr kalt." hr-Meteorologe Ingo Bertram stellt am Mittwoch eisige Temperaturen in Aussicht. Bis Samstag werde es nun jeden Tag kälter, am Ende könnten in Hessen bis zu minus fünfzehn Grad erreicht werden. "Das wird an den Stellen der Fall sein, wo keine Wolken sind und zusätzlich Schnee liegt."

Wo genau das sein werde, sei schwer vorauszusagen. Denn es soll schon in der Nacht zum Donnerstag anfangen zu schneien. "Allerdings kommt der Schnee als Schauer runter, da kann man nicht vorher wissen, wo." Insgesamt treffe es Hessen nicht so extrem wie möglicherweise andere Teilen Deutschlands. Und die Kältewelle ist auch schnell wieder vorbei, so Bertram: "Das ist dieses Mal eher ein Streifschuss für Hessen."

Ab Sonntag soll es schon wieder milder werden - und in der kommenden Woche ist der harte Winter vielleicht schon wieder vorbei.

Viel Schnee erwartet

Bevor in Hessen die große Kälte kommt, ist erst mal Schneefall angesagt. Besonders im Osten, im Kreis Fulda, könnte es dicke kommen. In Lagen oberhalb von 600 Metern ist mit starkem Schneefall zu rechnen. Straßen und Schienen könnten demzufolge unpassierbar werden, Bäume unter den Schneelasten zusammenbrechen.

Die Hilfsdienste in der Rhön und im gesamten Kreis Fulda sind nun dauerhaft auf winterliche Wetterlagen eingerichtet. "Feuerwehr und THW haben schon Schneeketten aufgezogen, wir sind indirekt in Alarmbereitschaft und immer in den Startlöchern", so Adrian Vogler, Kreisbrandinspektor für den Kreis Fulda. Er rät, in den Höhenlagen Strecken zu meiden, auf denen es zu Schneeverwehungen kommen könnte. "Am besten bleibt man, so lange die Warnung gilt, gleich ganz zu Hause."