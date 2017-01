Ein winterlicher Moment am Rande der "Stammheimer Hainbach" in der Wetterau

Ein winterlicher Moment am Rande der "Stammheimer Hainbach" in der Wetterau Bild © Burkhard Kling

Frostige Temperaturen und leichte Schneefälle: Der Winter ist da – und bleibt auch erstmal. Ganz natürlich ist der Schnee dabei nicht immer.

Um gleich vorweg die Freude etwas zu trüben: Der Schnee wird nicht lange liegen bleiben und hat längst nicht ganz Hessen erreicht. Und dort, wo im Rhein-Main-Gebiet gerade viel Schnee liegt, folgt zugleich die nächste Enttäuschung: In Frankfurt-Sossenheim, Eschborn oder Frankfurt-Höchst besteht die kleine Schneedecke teilweise aus Industrieschnee. Gefrorener Wasserdampf aus den Schloten der Fabriken – wenig romantisch, sieht aber am Ende aus wie echter Schnee.

Schnee und ein zugefrorener Teich im Stadtpark von Frankfurt-Höchst - hier allerdings ist der Schnee zum Teil sogenannter Industrieschnee Bild © Imago

Glatte Straßen und Wind

Am Montag taue der wenige Schnee in den Niederungen wieder, sagt hr-Wetterexperte Ingo Bertram. Nur im Südwesten gibt es noch leichten Schneefall. Trotzdem bleiben die Nächte weiterhin eisig mit bis zu minus 10 Grad. Alle Autofahrer müssen bei dem nasskalten Wetter äußerst vorsichtig fahren. Dienstag und Mittwoch wird es in großen Teilen Hessens etwas milder, dafür auch windiger.

Kunstschnee für die Wintersportler

In höheren Lagen bleibt der Winter aber weiß, zumindest auf der Wasserkuppe (Fulda) und dem großen Feldberg (Taunus) liegt konstant eine dünne Schneeschicht. Auf der Wasserkuppe gibt es für Wintersportler zusätzlich Kunstschnee, etwa fünf bis 30 Zentimeter ist die Schneedecke hoch. Bisher ist nur eine Piste für Ski- und Snowboarder geöffnet.

Weitere Informationen Aktuelle Schneehöhen Skipisten und Loipen: Hier geht's zu den aktuellen Schneehöhen in Hessen. Ende der weiteren Informationen

In Hessens größtem Skigebiet im nordhessischen Willingen (Waldeck-Frankenberg) lagen am Montag rund 30 Zentimeter Schnee, durch Kunstschnee angereichert. Etwa die Hälfte der zwölf Pisten war geöffnet. Zum Wochenende will der Liftbetreiber nach Möglichkeit alle Pisten in Betrieb nehmen.