Auf dem Frankfurter Flughafen sind am Freitagmorgen elf Menschen bei einem Busunfall verletzt worden, drei davon schwer. Der Bus war mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Der Passagierbus war gegen 8.40 Uhr über das Vorfeld in Richtung Terminal 1 gefahren, wie die Frankfurter Polizei am Nachmittag berichtete. Als er im Bereich Gate A20 auf die Fahrstraße einbiegen wollte, stieß er mit einem Zugfahrzeug eines Koffertransporters, einem so genannten Elektroschlepper, zusammen. Der Bus kam nach rechts von der Fahrspur ab und stieß in eine Baustellenabsicherung.

Dabei wurde der 45-jährige Busfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Fahrzeug befreien. Der 42-jährige Fahrer des Elektroschleppers erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Durch den Aufprall wurden auch neun Passagiere verletzt, einer davon schwer. Einige der Passagiere reisten nach dem Unfall weiter. Daher sei nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der leicht Verletzten erhöhen könnte.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport waren etwa 75 Passagiere eines Lufthansa-Fluges an Bord des Busses gewesen. Bei ihnen handelte es sich um Passagiere eines Lufthansa-Fluges aus Barcelona, wie die Lufthansa berichtete. Die Maschine mit 201 Gästen an Bord sei kurz zuvor gelandet. Die Reisenden seien mit mehreren Bussen zum Flughafengebäude gebracht worden.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.