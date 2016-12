Ein Elternpaar wollte sich auf der Reise in Richtung Norden nur kurz die Beine an einem Parkplatz vertreten. Dass ihr Sohn ebenfalls aus dem Auto schlüpfte, merkten sie bei der Weiterfahrt nicht.

"Ende gut - alles gut", so schließt die Meldung der Polizeistation Korbach, deren Beamte am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Kinderhüte-Einsatz gerufen wurden. Eine Familie aus Südhessen war mit ihrem Auto in Richtung Norden unterwegs. Um 18.25 Uhr hielt das Ehepaar auf einem Parkplatz an der Bundesstraße in Vöhl-Dorfitter (Waldeck-Frankenberg) an, um einen Fahrerwechsel vorzunehmen.

Während die Eltern die Plätze tauschten, stieg ihr elfjähriger Sohn ebenfalls aus, ohne dass die Erwachsenen dies bemerkten. Nach dem Fahrerwechsel ging die Fahrt dann weiter, allerdings ohne den Sohn. Der Junge musste mit ansehen, wie seine Eltern ohne ihn losfuhren.

Streife nimmt Jungen in Obhut

Das Fehlen ihres Sohnes bemerkten sie erst gut eine Stunde später. Von Paderborn aus meldeten sie sich telefonisch bei der Polizeistation Korbach. Der Bub war zwischenzeitlich schon von einer Streife in Obhut genommen worden.

Er hatte sich, nachdem die Eltern weggefahren waren, bei einem gegenüberliegenden Friseursalon gemeldet. Mit Süßigkeiten versorgt und nach einer Führung durch die Polizeistation konnte er von seinen aufgeregten Eltern eine Stunde später wieder in die Arme geschlossen werden.