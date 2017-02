Wenige Tage nach ihrer Entführung in Nigeria sind zwei Forscher der Frankfurter Goethe-Universität wieder frei. Die beiden Archäologen befinden sich in der Obhut der deutschen Botschaft in Abuja.

Glückliches Ende einer Entführung: Wie das Auswärtige Amt am Sonntag auf Nachfrage von hessenschau.de bestätigte, sind die beiden in Nigeria entführten Frankfurter Wissenschaftler wieder frei. "Die beiden vermissten Professoren der Goethe-Universität Frankfurt befinden sich in der Obhut der Botschaft Abuja. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut", teilte das Auswärtige Amt mit.



Zuvor hatte die nigerianische Online-Zeitung "Premium Times" unter Berufung auf einen Polizeisprecher des Bundesstaats Kaduna berichtet, dass die beiden Forscher am Samstagabend körperlich unversehrt im Ort Katari an der Schnellstraße nördlich der Hauptstadt Abuja aufgefunden worden waren. "Ja, sie sind von ihren Kidnappern freigelassen worden. Lösegeld wurde nicht gezahlt", wird ein Polizeisprecher zitiert.

Boko Haram terrorisiert Nordosten Nigerias

Die Archäologen, die in Zusammenarbeit mit örtlichen Forschern Terrakotta-Figuren und andere Kunstgegenstände der Nok-Kultur untersucht hatten, waren nach örtlichen Behördenangaben am Mittwoch verschleppt worden. Die Polizei hatte daraufhin am Donnerstag eine große Suchaktion gestartet. Unklar sind bislang die Drahtzieher der Entführung.

In Nigeria, vor allem im Nordosten, ist die radikalislamische Terrorgruppe Boko Haram trotz eines Militäreinsatzes weiter aktiv. Seit 2009 kämpft sie für ein Kalifat mit islamischem Recht, entführt Menschen, überfällt Dörfer und verübt Anschläge auch über die Landesgrenzen hinweg.

Ihrer Gewalt sind bisher mehr als 20.000 Menschen zum Opfer gefallen. Soldaten hatten die Boko-Haram-Kämpfer im vergangenen Jahr aus Städten im Nordosten Nigerias vertrieben, doch gibt es weiter vereinzelte Anschläge.

Sendung: hr-iNFO, 26.02.2017, 18 Uhr