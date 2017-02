Ein ICE hat in Frankfurt einen Prellbock gerammt und ist dabei entgleist. Der Bahnhof Frankfurt-Griesheim ist seit Freitagmorgen gesperrt. S-Bahnen fallen aus oder werden umgeleitet.

Zugunglück in Frankfurt-Griesheim: Ein leerer ICE ist in der Nacht zum Freitag um 1.39 Uhr gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitagmorgen sagte. Dem Lokführer gehe es den Umständen entsprechend gut. Es werde mit einem hohen Sachschaden gerechnet.

Bergung mit zwei Spezialkränen

Der Zug sollte im ICE-Werk am Bahnhof Frankfurt-Griesheim gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Der Bahnhof wurde komplett gesperrt, auch wenn sich der Unfall auf einem Nebengleis ereignete. Es müssen Oberleitungen, Signale und eine Unterführung auf Schäden untersucht werden.

Der Teil des Zuges, der noch in den Gleisen stand, konnte bereits am Freitagvormittag abgeschleppt werden. Den Triebwagen zu bergen, der auf den Bahnsteig gesprungen war, gestaltete sich schwieriger. Dazu wurden zwei Spezialkräne aus Fulda geordert. Wie lange das dauern wird, war am Freitagvormittag noch nicht absehbar. Auch über weitere Schäden am Gleis konnte ein Bahnsprecher noch keine Auskunft geben, so lange der kaputte Zug nicht geborgen ist.

S1 und S2 sind betroffen

Durch den Unfall gibt es Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr . Rund 6.000 Fahrgäste sind nach Angaben der Bahn betroffen. Die Züge der S1 werden umgeleitet und fahren die Bahnhöfe Frankfurt-Nied und Griesheim nicht an. Die Züge der S2 fallen laut Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Offenbach Ost aus.

Fahrgäste müssen auf die Straßenbahnen 11 und 21 oder auf Busse ausweichen - für wie lange, war zunächst unklar. Am späten Vormittag sollte zumindest ein Gleis wieder für den S-Bahn-Verkehr freigegeben werden. Züge würden zunächst aber nur in halbstündigem Takt fahren. Man hoffe aber, noch im Lauf des Freitags in den Regelbetrieb zurückzukehren, sagte der Bahnsprecher.