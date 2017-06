Entschärfung von Weltkriegsbombe in Frankfurt

Lange Nacht für die Bewohner mehrerer Stadtteile im Frankfurter Westen: Nachdem bei Bauarbeiten in Niederrad eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden war, mussten rund 2.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Betroffen ist auch die A5.

Weitere Informationen Aktuelle Informationen gibt die Polizei Frankfurt über ihren Twitter-Kanal bekannt . Ende der weiteren Informationen

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Freitag bei Bauarbeiten in der Colmarer Straße in der Frankfurter Bürostadt entdeckt worden. Die Polizei leitete daraufhin eine umgehende Entschärfung ein, für die das Gelände im Umkreis von 700 Metern geräumt werden musste. Betroffen wurden dadurch die Stadtteile Niederrad, Goldstein und Schwanheim. Begonnen wurde die Evakuierung um 21 Uhr. Die Polizei rechnete mit einem Ende der Entschärfung bis etwa 3.30 Uhr nachts.

Insgesamt etwa 2.500 Menschen betroffen

Direkte Auswirkungen hat die Evakuierungsmaßnahme für rund 1.700 Anwohner. Zusätzlich sind in dem Bereich sind auch mehrere Hotels betroffen: das Motel One Frankfurt Airport, das Premiere Class Airport, B&B Hotel Frankfurt-Niederrad das Sheraton und das Hotel Innside.

Insgesamt stellte sich die Polizei darauf ein, dass 2.500 Menschen ihre Häuser oder Hotels räumen mussten - eine Messehalle soll Anlaufstelle für die evakuierten Personen zur Verfügung stehen. Betroffene, die medizinische Hilfe brauchen oder besondere Einschränkungen haben, können sich unter der Nummer 069-212 777 12 an die Behörden wenden.

A5 wird für mehrere Stunden voll gesperrt

Ab 1 Uhr nachts wird auch die A5 zwischen Westkreuz und Frankfurter Kreuz gesperrt. Die Entschärfung der Bombe beginnt gegen 1.30 Uhr, die Polizei rechnet damit, dass die Arbeiten gegen 3.30 Uhr beendet sind.

Der späte Zeitpunkt der Evakuierung hängt auch mit dem Coldplay-Konzert in der Commerzbank Arena zusammen - die Behörden hoffen, dass die Besucher sich rechtzeitig nach Hause begeben haben. Die Commerzbank Arena ist nicht im Gefahrenbereich. Die Polizei informiert laufend über Facebook und Twitter .

Die folgenden Straßen sind von der Evakuierung betroffen:

Sonnenweg

Morgenzeile

Libellenweg

Tränkweg

Am Hofgut Goldstein

Zur Waldau

Goldsteinstraße

Am Wiesenhof

Boseweg

Straßburger Straße

Colmarer Straße

Lyoner Straße

Rhonestraße

Herriotstraße

