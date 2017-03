Entwarnung nach Bombendrohung in Kassel

Nach der Bombendrohung gegen das Kasseler Rathaus hat die Polizei Entwarnung gegeben. Ein Unbekannter hatte per E-Mail angekündigt, das Gebäude zu sprengen. Es war bereits die zweite Drohung innerhalb weniger Tage.

Gegen 17.45 Uhr hat die Polizei die Durchsuchung des Rathauses beendet. Auch Sprengstoffspürhunde waren dabei im Einsatz. Verdächtige Gegenstände seien aber nicht gefunden worden, so die Polizei.

Drohung per Mail

Am Montag hatte die Verwaltung der Stadt eine E-Mail mit der Bombendrohung erreicht. Laut Polizei kündigte ein Unbekannter an, um 15.45 Uhr einen Sprengsatz im Rathaus zur Detonation zu bringen. Die Polizei räumte daraufhin das Kasseler Rathaus und sperrte die Straßen in der Umgebung ab. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde umgeleitet.

Zweite Drohung innerhalb weniger Tage

Bereits am Donnerstag hatte ein Unbekannter per E-Mail damit gedroht, das Kasseler Rathaus noch am selben Tag zu sprengen. Das Gebäude wurde auch nach dieser ersten Drohung evakuiert und mit einem Sprengstoffspürhund durchsucht. Gegen 20 Uhr gab es dann Entwarnung.

Ob beide Schreiben von derselben Person stammen, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten".

Sendung: hr3, 27.03.2017, 18.00 Uhr