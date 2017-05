Das Gießener Einkaufszentrum am Neustädter Tor wurde am Mittwoch nach einer Bombendrohung vorübergehend geräumt. Am Abend gab die Polizei Entwarnung. In Frankfurt ging eine ähnliche Drohung ein.

Nach der Durchsuchung des Gießener Einkaufszentrums Galerie Neustädter Tor hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden", sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude wurde am frühen Mittwochabend wieder für Mitarbeiter und Kunden geöffnet.

Bombendrohung per Fax

Gegen 15.15 Uhr war bei der Geschäftsführung ein Fax eingegangen, in dem ein Unbekannter drohte, dass in dem Gebäude eine Bombe hochgehen werde.

Die Polizei hatte das mehrstöckige Gebäude in der Innenstadt daraufhin geräumt und mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Nach eigenen Angaben ermittelt die Polizei in alle Richtungen, Hinweise auf den Verfasser der Drohung gibt es noch nicht.

Fall in Frankfurt "ähnlich gelagert"

Am Abend wurde bekannt, dass auch bei einem Frankfurter Einkaufszentrum eine Bombendrohung eingegangen war - bei welchem, wollte ein Polizeisprecher "aus Rücksicht auf die Gewerbetreibenden" nicht sagen. Es gebe Hinweise, dass das Schreiben vom selben Absender ausging wie die Gießener Drohung. Auf die Frage, ob das Schreiben ebenfalls per Fax einging, sagte der Sprecher: "Der Fall war ähnlich gelagert, ja."

Allerdings stuften die Frankfurter Beamten das Schreiben als "nicht ernstzunehmend" ein, der Betrieb in der Shopping Mall lief daher ungestört weiter.

Sendung: hr-iNFO, 17.5.2017, 19.30 Uhr