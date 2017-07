Einsatzkräfte der Polizei unterwegs in die Breitscheidstraße in Kassel. Anwohner hatten von Schussgeräuschen berichtet.

Entwarnung nach Schussgeräuschen in Kassel

Nach Schussgeräuschen in einer Kasseler Wohnsiedlung hat die Polizei Entwarnung gegeben. Ein Mann wurde festgenommen. Straßensperrungen konnten aufgehoben werden.

Mehrere Anwohner hatten am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in einer Wohnsiedlung an der Breitscheidstraße im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen Schüsse gehört. Die Knallgeräusche kamen demnach aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Großeinsatz mit SEK

Die Polizei rückte daraufhin mit Spezialeinsatzkräften (SEK) zum Tatort an und umstellte das Gebäude. Nach über zwei Stunden folgte am Vormittag die Entwarnung: "Wir konnten die Wohnung lokalisieren", sagte ein Sprecher zu hessenschau.de. Der 56 Jahre alte Bewohner habe sich nach einer Ansprache widerstandslos festnehmen lassen. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Noch ist weiter unklar, ob und weshalb der Mann am Morgen geschossen hatte. Es werde weiter ermittelt. Der zuvor weiträumig abgesperrte Bereich zwischen Aschrottstraße und Malsburgstraße konnte unterdessen wieder freigegeben werden. "Die Lage ist entschärft", erklärte der Sprecher. Verletzte gab es nicht.

Sendung: hr-iNFO, 21.07.2017, 10 Uhr