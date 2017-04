Hessin in Bayern getötet

Seine Schwester und sein Neffe sitzen schon unter Doppelmord-Verdacht in U-Haft. Jetzt hat die Polizei einen 43-Jährigen festgenommen. Unter den Opfern der in Bayern verübten Tat war eine Frau aus Eschborn.

Spurensicherer am Tatort Bild © picture-alliance/dpa

Knapp sechs Wochen nach dem Raubmord an einer Frau aus Eschborn und einem Mann aus Nordrhein-Westfalen sitzen alle vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Als letzter wurde der 43 Jahre alte Bruder der 49 Jahre alten polnischen Pflegerin verhaftet, die im Haus der einzigen Überlebenden des Gewaltverbrechens zeitweise gearbeitet hatte. Der Mann wurde vergangenen Freitag in Polen festgenommen, wie die leitende Staatsanwaltschaft im bayerischen Weilheim am Montag mitteilte. Es sei ein Auslieferungshaftbefehl ergangen. Neben dem 43-Jährigen sitzen bereits seit Wochen die Pflegerin und ihr 23 Jahre alter Sohn in U-Haft.

Im Haus der Bekannten getötet worden

Zu dem Gewaltverbrechen an der 79 Jahre alten Frau aus Eschborn (Main-Taunus) und einem 81-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen war es Ende Februar in einem Wohnhaus in der bayerischen Gemeinde Königsdorf gekommen. Beide Opfer waren Bekannte der überlebenden 76 Jahre alten Hausbesitzerin.

Die Ermittler gehen von zweifachem Raubmord und einem Mordversuch aus. Die Pflegerin, ihr Sohn und der nun festgenommene Bruder sollen daran beteiligt gewesen sein. Ein weiterer, 32 Jahre alter Verdächtiger sitzt ebenfalls in U-Haft.

Zum genauen Tathergang äußerten sich die Ermittler weiterhin nicht, auch nicht zu den Rollen, die die vier mutmaßlichen Täter bei dem Verbrechen spielten. Die Ermittler wissen noch nicht, ob alle drei Männer zur Tatzeit am Tatort waren. Die Pflegerin, die vergangenes Jahr den mittlerweile verstorbenen Ehemann der Hauseigentümerin betreut hatte, gilt mindestens als Informantin der Täter.

Seniorin noch immer nicht vernehmungsfähig

Die zwei erschlagenen Opfer sowie die schwer verletzte Hausbesitzerin waren erst drei Tage nach dem Verbrechen im Haus gefunden worden. Die 76-Jährige liegt nach wie vor im Krankenhaus und ist nach Angaben der Polizei noch immer nicht vernehmungsfähig.

