Die Spuren führen von Bad Camberg über mehrere europäische Länder bis nach Neuseeland: Ermittler haben am Freitag Details zum Kinderporno-Ring "Elysium" genannt. Eltern boten ihre Kinder an, auch Babys sind unter den Opfern.

"Elysium" (Insel der Seligen) hieß die Kinderporno-Plattform im Darknet, die Ermittler aus mehreren Ländern gesprengt haben. Auf deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch konnten die fast 90.000 Mitglieder der Plattform in den verschiedenen Chatbereichen miteinander kommunizieren, kinderpornografische Bilder austauschen oder sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern verabreden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit - zeitgleich berichteten auch die Ermittler in Österreich über den Fall.

Größter Schlag gegen Kinderporno-Szene

Erst jetzt wird die Dimension von "Elysium" klar. Im Fokus der Ermittlungen, die von der in Gießen angesiedelten Sonderermittlungsgruppe zur Bekämpfung von Internetkriminalität geführt wurden, stand ein 39-Jähriger aus Bad Camberg. Innerhalb eines halben Jahres gewann er als mutmaßlicher Administrator der Plattform weltweit mehr als 87.000 Mitglieder für den Kinderporno-Ring im Darknet. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität Die Ermittlungen gegen die Plattform wurden von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen geführt, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Die vom Land Hessen 2010 eingerichtete ZIT war die erste Staatsanwaltschaft, die sich bundesweit gezielt mit der Internetkriminalität beschäftigte. Die ZIT gilt auch als erster Ansprechpartner für das BKA bei der Aufnahme von Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Ende der weiteren Informationen

Die Reichweite der Plattform, die einen eigenen "Moderator" zur Betreuung der Chats hatte, war enorm: Ermittelt wurde in Deutschland, Österreich, Italien, Neuseeland und Australien. 14 Tatverdächtige wurden festgenommen, zwölf von ihnen sollen selbst Kinder missbraucht haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Es ist bislang wohl größte Schlag gegen Kinderpornografie im Internet.

Eigene Kinder missbraucht und weitervermittelt

Unter den über die abgeschaltete Plattform ausgetauschten Bildern und Videos waren Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs von Kindern, darunter auch Kleinkinder und Babys. Dazu gehörten auch Darstellungen sexueller Gewalthandlungen gegen Kinder. Neben dem 39-Jährigen aus Bad Camberg wurden weitere Männer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Sachsen festgenommen, außerdem sitzen zwei Österreicher in Untersuchungshaft. Einer von ihnen, ein 28-Jähriger, soll nicht nur kinderpornografisches Material verbreitet, sondern auch seine eigenen Kinder missbraucht und sie zum sexuellen Missbrauch weitervermittelt haben.