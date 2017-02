Nach dem Fund eines toten Säuglings in Fulda hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Eltern eingestellt. Die Leiche hatte monatelang tot in der Wohnung des Paares gelegen. Die Mutter sprach von einem Unfall.

In einem Hochhaus in Fulda fand die Polizei im Juni 2015 das tote Baby. Bild © hr

Im Juni 2015 fand die Polizei ein totes Baby in einem Hochhaus im Fuldaer Stadtteil Aschenberg. Nun ist klar: Der Säugling, der zu diesem Zeitpunkt bereits monatelang tot in einem Kinderwagen lag, ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Harry Wilke am Dienstag hessenschau.de. Er bestätigte damit einen Bericht der Fuldaer Zeitung .

Den Eltern sei keine kriminelle Handlung nachgewiesen worden, sagte Wilke. Die Mutter hatte bereits nach dem Fund angegeben, sie habe sich im Schlaf aus Versehen auf das Baby gelegt und es dabei erstickt. "Ihre Aussage war nach Einholung rechtsmedizinischer Gutachten nicht zu widerlegen", erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Eltern aus Angst vor Polizei aus Wohnung geflüchtet

Das Paar hatte die Wohnung nach dem Vorfall nach eigener Aussage aus Angst vor der Polizei verlassen. Es war monatelang bei Verwandten und Bekannten untergekommen, ehe die Leiche des Säuglings nach einem anonymen Hinweis entdeckt wurde.

Der Staatsanwalt berichtete von "sehr langen, sehr ausführlichen Ermittlungen". Alle Straftatbestände seien akribisch abgeklopft worden, ehe die Ermittlungen Ende Oktober vergangenen Jahres eingestellt wurden. Eine Obduktion der Babyleiche hatte keine Knochenbrüche und auch keine Erscheinungen von Hungertod zum Vorschein gebracht.