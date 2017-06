Nach dem Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" hat die Staatsanwaltschaft Koblenz das Ermittlungsverfahren gegen drei Verdächtige aus Hessen eingestellt. Der Terrorverdacht wurde vollständig ausgeräumt.

"Verdacht der Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens" - so lautete der Vorwurf gegen drei in Hessen lebende Männer, die im Umfeld des Musikfestivals "Rock am Ring" in den Fokus der Polizei geraten waren. Das Festival war wegen der Furcht vor einem islamistischen Anschlag unterbrochen worden, die Aufregung groß. Am Donnerstag nun teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit, dass die Ermittlungen gegen die Männer im Alter von 21, 24 und 37 Jahren eingestellt worden sind.

Das Musikfestival am Nürburgring war beim Auftakt am 2. Juni nach wenigen Stunden wegen des Terroralarms unterbrochen worden. Das Gelände mit Zehntausenden Musikfans wurde innerhalb kurzer Zeit geräumt. "Rock am Ring" konnte dann am nächsten Tag fortgesetzt werden.

Verwirrung um Personalien

Eine "Verstrickung der drei Beschuldigten in strafrechtlich relevante, insbesondere terroristische Aktivitäten im Zusammenhang mit der Großveranstaltung 'Rock am Ring'" könne ausgeschlossen werden, berichtete die Staatsanwaltschaft. Die drei Männer waren in der Nacht vor dem Festival an einer Tankstelle in Koblenz in eine Polizeikontrolle geraten.

Zwei der aus Syrien stammenden Männer hatten als Aufbauhelfer bei "Rock am Ring" gearbeitet. Weil die Akkreditierung des 21-Jährigen als Helfer bei dem Festival nicht ganz mit den Personalien übereinstimmte, nahmen die Beamten die drei genauer unter die Lupe. Dabei kam heraus, dass gegen den 24-Jährigen und dessen Bruder "nicht unerhebliche Erkenntnisse im Staatsschutzbereich" vorlagen, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt. Ihnen wird eine Nähe zur Salafistenszene nachgesagt.

Keine Hinweise auf Sprengstoff

Verdächtig schien den Polizisten auch, dass der 37-Jährige aus Osthessen die beiden jüngeren nicht kannte - und eigens aus Osthessen nach Koblenz angereist sein sollte, um die anderen beiden abzuholen. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. In Fulda durchsuchte ein SEK eine Wohnung. Inzwischen ist klar, dass der 37-Jährige für die Strecke einen Auftrag seines Arbeitgebers hatte.

Die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, weder bei den Wohnungsdurchsuchungen noch bei der nachfolgenden Auswertung etwa von Handys der Beschuldigten seien Hinweise auf den Besitz oder das Überlassen von Sprengstoff an andere gefunden worden.