Ein zerstörtes Signal der Bahn, aufgenommen am 10 Juni 2013 in Rüdesheim Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zum Entgleisen eines Güterzugs 2013 im Mittelrheintal eingestellt. Niemand habe des Unglück vorhersehen können. Der Regionalverband sieht aber weiter Gefahren.

Es gebe keinen hinreichenden Verdacht auf einen "fahrlässigen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr", erklärte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Donnerstag. Am 9. Juni 2013 waren zwei Waggons eines Autozuges bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) von den Schienen gesprungen und wurden mehr als elf Kilometer weit mitgeschleift. Der Schaden betrugt fast zehn Millionen Euro.

Laut Staatsanwaltschaft war nicht nur die mangelnde Entwässerung des Gleisbetts schuld an dem Unfall. "Vielmehr haben Wechselwirkungen zwischen dem Fahrzeug, dem Fahrweg sowie den Witterungseinflüssen insgesamt zur Entgleisung beigetragen." Deswegen habe niemand vorhersehen können, dass der Zug entgleisen könnte.

Zweckverband fordert Bahn zum Handeln auf

Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal - ein Zusammenschluss der Kommunen in dem Gebiet - fordert die Bahn trotzdem zum Handeln auf. Die Mängel am Gleisbett müssten schnellstmöglich beseitigt werden, gerade weil auf der häufig befahrenen Güterbahnstrecke auch viele Gefahrguttransporte unterwegs seien, erklärte der Verband.

Der Verband beruft sich dabei auf einen Bericht der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes. Dieser kommt zu dem Schluss, dass die fehlende Entwässerung zu dem Unfall führte. Das Gutachten war Anfang März von der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes vorgestellt worden.