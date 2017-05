Erster Schleuser am Kassel Airport gefasst

Am Kassel Airport hat die Bundespolizei den ersten Fall von Schleuserei aufgedeckt. Eine 33-Jährige und ihr Kind waren illegal über die derzeit einzige Linienverbindung an dem Regionalflughafen eingereist.

Beamte der Bundespolizei haben einen mutmaßlichen Schleuser in Kassel festgenommen. Der 25-Jährige aus dem Landkreis Mayen-Koblenz steht im Verdacht, einer 33-jährigen Frau und ihrer drei Jahre alten Tochter bei der illegalen Einreise nach Deutschland geholfen zu haben.

Es ist der erste derartige Fall an dem 2013 eröffneten Regionalflughafen in Calden (Kreis Kassel).

Frau und Kind kamen mit Flug aus Griechenland

Wie die Polizei mitteilte, hatten schon am Flughafen Kontrolleure am Freitag bemerkt, dass die Papiere der 33-Jährigen gefälscht sind. Sie hatte sich nach Angaben eines Polizeisprechers auffällig verhalten. Die Frau war mit ihrem Kind aus Griechenland gekommen, die Verbindung nach Athen ist derzeit der einzige Linienflug am defizitären Airport.

Ihre Papiere hatte die Frau nach eigenen Angaben an den mutmaßlichen Schleuser abgeben müssen. Der Beschuldigte hatte sie durch die Kontrolle im Kassel Airport begleitet und hatte sich dann vom Gelände des Flughafens entfernt.

Hinweise auf weitere Schleuser

Dank eines Tipps der 33-Jährigen wurde er kurz darauf im ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern eingeleitet.

Die Wohnungsdurchsuchung des Verdächtigen brachte nach Polizeiangaben überraschende Erkenntnisse. Der mutmaßliche Schleuser ist Syrer und hat selbst Asyl in Deutschland beantragt. Sein Asylverfahren laufe noch. Außerdem seien in seiner Wohnung Unterlagen gefunden worden, die nahelegen, dass es noch andere Schleuser gibt, die auf die gleiche Weise arbeiten.