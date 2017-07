Ein 29-jähriger Mann hat in Eschwege einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt. Als er sich der Polizei stellte, sprach er selbst von sieben Opfern.

Der Tatverdächtige selbst meldete sich in der Nacht zum Dienstag bei der Polizei. Dabei habe er behauptet, insgesamt sieben Menschen durch Messerstiche getötet zu haben, berichtete die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und psychisch labil ist.

Die Beamten griffen den Mann kurz nach dem Anruf mit blutverschmierten Händen in der Eschweger Innenstadt (Werra-Meißner) auf. Dort erklärte er, einen Bekannten mit Messerstichen verletzt zu haben und führte die Einsatzkräfte zum Tatort. Dort fanden sie einen 58-Jährigen mit mehreren schweren Verletzungen am Hals und an der Wirbelsäule. Der Mann wurde zunächst in ein nahegelegenes Klinikum und später in die Uniklinik Göttingen gebracht. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Keine Spur von weiteren Opfern

Unterdessen suchte die Polizei nach weiteren Opfern. Inzwischen gebe es jedoch keine Anhaltspunkte mehr dafür, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

