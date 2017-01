Der Besitz einer Schreckschusswaffe kostet den früheren NPD-Landeschef Jörg Krebs Geld. Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte ihn deswegen - und sprach ihn in einem anderen Punkt der Anklage frei.

Archivbild von Ex-NPD-Chef Jörg Krebs Bild © hr

Das Gericht verhängte am Mittwoch 45 Tagessätze, was sich bei dem ehemaligen Chef der Hessen-NPD lediglich auf 360 Euro summiert. Die Schreckschuss-Waffe war im Juli 2015 in der Wohnung des früheren Frankfurter Stadtverordneten gefunden worden. Der 41-Jährige hatte für die Waffe nicht die erforderliche Besitzkarte. Weil die Reizgaspistole aber nicht scharf war, handelte Krebs laut Urteil am unteren Rand der Sorgfaltspflicht und entging damit einer strengeren Strafe.

Keine Strafe für "Gau-Dreieck“

Weitere Informationen Parteichef und Stadtverordneter Krebs war von 2008 bis 2012 Vorsitzender der hessischen NPD. 2015 verließ er die rechtsextreme Partei im Streit und saß bis zu den hessischen Kommunalwahlen im Frühjahr 2016 als parteiloser Abgeordneter im Frankfurter Stadtparlament. Ende der weiteren Informationen

Nicht verurteilt wurde der ehemalige Kommunalpolitiker wegen der ebenfalls angeklagten Verbreitung nationalsozialistischer Symbole. Bei Facebook hatte er Abbildungen des verbotenen "Gau-Dreiecks" veröffentlicht.

Diese Symbole wiesen im Nationalsozialismus ihre Träger als Angehörige einer bestimmten regionalen Gliederung der NSDAP, der Hitlerjugend oder einer Unterorganisation aus. Weil unklar blieb, von wo aus Krebs das Foto eingestellt hatte, wurde er freigesprochen. Laut Gesetz ist es nur strafbar, das Symbol von Deutschland aus zu posten - das war nicht zu beweisen.