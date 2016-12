Explosion in Bruchköbel

Anwohner in Bruchköbel wurden am frühen Sonntagmorgen von einer Explosion geweckt. Unbekannte hatten einen Geldautomaten gesprengt und mehrere Geldkassetten erbeutet.

Nach Mitteilung der Polizei kam es gegen 4.10 Uhr zu der Explosion in einer Filiale der Postbank. Dabei wurde der Vorraum weitgehend zerstört. Eine Anwohnerin, die den Knall hörte, ging sofort auf den Balkon, konnte die Täter aber nicht mehr ausmachen.

Höhe der Beute unklar

Polizei und Feuerwehr waren binnen Minuten vor Ort. Die Täter waren aber bereits über alle Berge. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Nach Polizeiangaben erbeuteten die Räuber mehrere Geldkassetten. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter ein explosionsfähiges Gasgemisch in den Automaten geleitet und zur Detonation gebracht. Die Feuerwehr konnte den brennenden Automaten löschen. Am Gebäude entstand den Angaben zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Ermittler suchen Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben und Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können.