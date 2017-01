Explosion in Kleintransporter

Knall weckt Anwohner in Frankfurt-Oberrad

Schreck in der Nacht für die Anwohner in Frankfurt-Oberrad: In einem geparkten Kleintransporter explodierte eine Glasflasche.

Der Knall jagte in Frankfurt-Oberrad einigen Anwohnern einen riesigen Schreck ein: In einem geparkten Transporter explodierte gegen Mitternacht eine Gasflasche. Durch die Explosion wurde das Dach des Fahrzeugs komplett zerfetzt, wie die Polizei berichtete. Verletzt wurde aber niemand.

"So einen Schock hatte ich noch nie", sagte ein Anwohner hr-iNFO. Er habe sich gerade ein Glas Wasser holen wollen, als er die Explosion hörte. "Da hat es einen Schlag gegeben und das Glas ist mir runtergefallen. Die Scheiben haben richtig vibriert, auch der Rolladen."

Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt den Unfall verusachte. Mit der Gasflasche wurde die Heizung des Transporters betrieben.