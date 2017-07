Beim Brand in einem Modellbau-Betrieb ist in Nordhessen der Besitzer des Unternehmens verletzt worden. Er hatte in der Nacht noch gearbeitet, als ein Akku explodierte und die Werkstatt in Flammen setzte.

Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden am Dienstag den Brand einer Werkstatt für Modellbau in Kaufungen (Kassel) löschen. Dort war nach Auskunft der Polizei noch bis tief in die Nacht gearbeitet worden, als wohl die Batterie eines Modellflugzeugs explodierte.

Der Besitzer war zu dem Zeitpunkt allein in der Werkstatt. Er wurde mit Verbrennungen am Oberkörper und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Brandursache sei vermutlich ein technischer Defekt, teilten die Beamten mit.

