"Von den zahlreichen Kasseler Stadtteilen, die auf ehemals dörfliche Siedlungen zurückgehen, hat Nordshausen den ländlichen Charakter am längsten bewahrt", schreibt die Stadt Kassel auf ihrer Internetseite . "Umgeben von Wiesen, Feldern und im Norden von der Dönchelandschaft ist hier ein ruhiges Leben Programm." Eine Ruhe, die spätestens am Montag für manche in Nordshausen ganz schön durcheinander geriet. Schuld daran ist Hector.

Hector ist das neue Löschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr der Kasseler Stadtteile Nordshausen/Brasselsberg, und vermutlich das derzeit bekannteste Feuerwehrauto Deutschlands. Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben Hector in den letzten Tagen schon kennengelernt, Tendenz steil steigend. Sie alle haben auf Facebook das Video von Hectors "Roll Out" gesehen, also seiner Vorstellung am vergangenen Mittwochabend in Nordshausen.

Ein Feuerwehrauto rollt aus einem Garagentor

Nun könnte man sagen: Ein Feuerwehrauto rollt aus einem Garagentor, ansonsten passiert in dem drei Minuten langen Video auf der Handlungsebene nichts. Es kommt eben darauf an, wie es da rausrollt.

Musik von Gigi d'Agostino schallt über den Platz vor dem Nordshausener Feuerwehrhaus, bunte Lichter blinken, Nebel steigt auf. Das Tor öffnet sich langsam, aber noch verdeckt ein weißes Leinentuch den Blick aufs Geschehen. Die Musik wechselt zu AC/DC. Das Blaulicht scheint durch. Da fällt der Vorhang, die Musik stoppt, und eine Stimme sagt durchs Mikro: "Leitstelle Kassel, der 8431 auf zum Rollout." Und zu den Klängen von Darude durchbricht Hector den Nebel und rollt über das Kopfsteinpflaster auf die Straße, unter dem Jubel der Umherstehenden.

"Da hängen wir keine Blumenkränze dran"

Auf Facebook wird das Video in ganz Deutschland gefeiert. "Das ist unglaublich, so etwas haben wir noch nicht erlebt", sagt Ralf Krawinkel, Feuerwehrsprecher der Stadt Kassel. Natürlich sei bei Hector auch ein besonderer Aufwand betrieben worden. "Normalerweise wird da vielleicht ein Schlüssel aus Holz überreicht und eine Girlande ans Auto gehängt."

Nordshausens Wehrführer Philipp Gailer, hauptberuflich Ingenieur in einer Industriefirma, erzählt: "Wir waren sehr überrascht, als wir erfahren haben, dass wir ein neues Auto bekommen - das passiert ja nicht häufig. Und dann haben wir das gesehen - und weil es wirklich cool aussieht, haben wir beschlossen: Da hängen wir jetzt nicht irgendwelche Blumenkränze dran."

"Deutschland in einem Satz"

Stattdessen hat er sich mit zwei Kameraden zusammengesetzt und überlegt, wie man das präsentieren könnte. Und das dann durchgezogen. Seither können sie sich vor Reaktionen kaum noch retten. Den Alarmton seines Handys, wenn jemand auf Facebook das Video teilt, hat Gailer schon längst ausgestellt. "Sonst würde es ja überhaupt nicht mehr aufhören zu bimmeln", sagt er - auch nachts nicht, denn gerade in den USA ist das Video ebenfalls ein Hit. Weitere Reaktionen kommen aus Italien, Frankreich und den Niederlanden.

Der Berliner Satiriker Shahak Shapira erklärt das Phänomen Hector in einem spöttischen Facebook-Kommentar so : "Beschreibe Deutschland in einem Satz: 'Ein Feuerwehrauto fährt zu 90iger Euro-Trance mit Lichteffekten und Rauch aus einer Einfahrt in Kassel, während das ganze Dorf (ja, ich meine Kassel) das Spektakel bewundert.'"

Hector in Anlehnung an die griechische Mythologie

Mit der riesigen Resonanz hatte Krawinkel jedenfalls nicht gerechnet. "Wir haben ja nur ein Löschfahrzeug übergeben mit mittlerer Größe und mittlerem Preisumfang." Im Klartext bedeutet das: Neun Feuerwehrleute und 1.200 Liter Löschwasser finden in Hector Platz, er verfügt über einen Hochleistungslüfter und eine zweistufige Feuerlöschkreiselpumpe. Gekostet hat er 250.000 Euro, davon hat das Land Hessen 72.000 Euro übernommen, den Rest hat die Stadt Kassel bezahlt. Mehrere Jahre lang hat es gedauert, bis Hector endlich da war.

Den Namen Hector hat die Einsatzabteilung gewählt, in Anlehnung an den trojanischen Helden Hektor, der Ritterlichkeit und Loyalität verkörpert - dass der in der griechischen Mythologie am Ende von Achilles getötet wird, habe die Mannschaft dabei bewusst ignoriert, sagt Krawinkel.

Pläne fürs lange Wochenende hat Hector übrigens auch schon: Dann wird die Einsatzabteilung mit ihm üben - denn ab Montag ist er dann im Dienst. Und wenn es drauf ankommt, hilft die ganze Berühmtheit nichts.

Sendung: YouFM, 13. Juni 2017, 17.20 Uhr