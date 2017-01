Zwei Gebäude in Hessen sind in der Nacht zu Donnerstag abgebrannt. Ein Mann aus dem Odenwald wurde dabei schwer verletzt. Ein Hausbesitzer in Büdingen weiß noch gar nichts von seinem Verlust.

Mit schweren Brandwunden an Füßen und Beinen musste ein 61 Jahre alter Mann aus Fränkisch-Crumbach (Odenwald) in eine Brandklinik nach Ludwigshafen gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Sein 64 Jahre alter Mitbewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Das Feuer war gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in der Wohnung der beiden in einer ausgebauten Scheune in Fränkisch-Crumbach ausgebrochen. Eine Matratze hatte aus noch nicht geklärter Ursache Feuer gefangen. Das Gebäude brannte nieder.

Bis zu 60.000 Euro Schaden in Büdingen

In Büdingen-Rohrbach in der Wetterau ist ein Fachwerkhaus in der Nacht zum Donnerstag komplett niedergebrannt. Dabei entstand ein Schaden von 50.000 bis 60.000 Euro. Die Brandursache ist ungeklärt.

Der Besitzer des Hauses weiß von dem Schaden noch nichts, da er in der Nacht nicht daheim war und die Polizei ihn noch nicht erreichen konnte.