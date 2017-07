Früher nahm Jutta Maaßen die Fähre, um von Seligenstadt über den Main zur Arbeit zu fahren. Aber dann strich die Stadt den Schiff-Fahrplan zusammen. Und so sieht die Ingenieurin nur noch eine Möglichkeit, rechtzeitig ins Büro zu kommen.

Jutta Maaßen mag es sportlich. Seit Jahren fährt sie von Rodgau (Offenbach) mit dem Rad zu ihrem Arbeitsplatz. Der befindet sich direkt gegenüber von Seligenstadt im bayerischen Karlstein - nur eben auf der anderen Mainseite. Insgesamt sind das etwa neun Kilometer.

Pendlerin mit Flossen

Zum Radfahren ist nun eine zweite Disziplin dazugekommen: Schwimmen. Denn während man früher den Fluss bequem schon frühmorgens mit der Seligenstädter Fähre überqueren konnte, startet diese ihren Betrieb seit drei Monaten erst um 9.45 Uhr - zu spät für Maaßen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.

Und so griff die Rodgauerin zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, um ihrem Ärger über die geänderten Fährzeiten Ausdruck zu verleihen. Jeden Morgen lässt sie ihr Rad am Mainufer stehen und zieht sich Schwimmflossen an. Dann durchquert sie mit ihrer Packtasche den rund 100 Meter breiten Fluss, zieht sich um, besteigt ein zweites, auf der bayerischen Seite geparktes Rad und fährt die letzten Meter bis zu ihrem Arbeitsplatz.

Nächste Brücke zu weit weg

Eine Brücke gibt es zwar, doch die ist gut vier Kilometer entfernt. "Ich müsste jetzt tatsächlich die ganze Strecke hier den Main runter radeln", sagte Maaßen dem ARD-Morgenmagazin. Und auf der anderen Seite noch einmal genauso weit zurück. "Das hier ist dagegen Luftlinie."

Verboten ist es nicht, was Maaßen tut. "Wir warnen vor dem Baden in Flüssen", sagte zwar Stephan Momper vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Aschaffenburg hessenschau.de - vor allem wegen der Gefahren durch die Strömung und die Schifffahrt. Laut der Verordnung zur Nutzung von Bundeswasserstraßen ist das Baden im Main aber nur in einem bestimmten Umkreis von Anlagen wie Brücken oder Schleusen generell untersagt.

Unterschriftenaktion läuft

Im Seligenstädter Rathaus sieht man Maaßens originelle Selbsthilfe durchaus positiv. "Sie leistet ja körperliche Höchstarbeit", sagte die Erste Stadträtin, Claudia Bicherl (CDU), voller Bewunderung. "Ich finde es eine tolle Aktion, um auf etwas aufmerksam zu machen."

Denn dass Maaßen mit ihrer Schwimmaktion nicht nur sich selbst, sondern auch etwas im Bewusstsein der Verantwortlichen bewegen will, davon ist Bicherl überzeugt. Die Rodgauerin habe bereits mehr als hundert Unterschriften gesammelt, damit die Stadt zu den alten Fährzeiten zurückkehrt.

Murren in der Stadt

Der verkürzte Betrieb sei von der Koalition aus SPD, FDP und Freien Wählern durchgesetzt worden, um Personalkosten zu sparen, erklärte Bicherl. CDU und Grüne seien dagegen gewesen. Die ehemals zwei Schichten wurden zu einer zusammengelegt. Seitdem startet die Fähre nicht nur gut vier Stunden später, es gibt auch eine Mittagspause von 13.15 bis 14.15 Uhr.

"In der Stadt wird schon geknoddert", sagte Bicherl. "Viele Geschäfte beschweren sich." Und auch die Hotels in der Stadt hätten mit Umsatzeinbußen zu kämpfen, weil Tagungsgäste von der anderen Mainseite nicht mehr in Seligenstadt übernachteten.

Die Stadträtin hält es für möglich, dass das Wirkung zeigen könnte. "Wenn sich noch mehr Leute beschweren, denke ich, dass die Politik reagieren wird." Bis dahin wird Jutta Maaßen wohl weiter zur Arbeit schwimmen.

